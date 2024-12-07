Siyonist yetkili: Suriye'deki çatışmalar bizim lehimize

Kimliği açıklanmayan bir Siyonist yetkili, Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin çıkarlarının, Suriye'deki mevcut çatışmaların şiddetlenmesi ve devamında olduğunu itiraf etti.

Yetkili, "Tamamen açık ki çatışmaların bir tarafı Selefi gruplar, diğer tarafı ise Direniş güçleridir; Tel Aviv, bu tarafların birbirini zayıflatmasını istiyor." dedi.

Siyonist yetkili, ayrıca İsrail rejiminin her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Suriye'deki teröristlerin, başta ABD ve İsrail olmak üzere, yabancı devletlerden tam destek alarak bölgenin istikrarını bozmak ve Suriye’yi parçalamak için desteklendiği bir dönemde yapıldı.