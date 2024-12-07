Katar'dan Suriye'deki çatışmalarla ilgili endişe açıklaması

El-Cezire'nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı bugün (Cumartesi), Suriye’deki son gelişmeler üzerine bir bildiri yayımladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar Dışişleri Bakanı’nın, Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye’deki durum hakkında görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı, bu telefon görüşmesinde, Doha’nın Suriye’deki son durumları endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Bakan ayrıca, bu olaylar sırasında Suriyeli sivillere zarar verilmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı, Doha’nın Suriye tarafları arasında krizi sona erdirmek için diyalogların başlatılması konusundaki net duruşunu bir kez daha dile getirdi.