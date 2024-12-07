Suriye'de son durum ne?

Terör örgütü El-Kaide kolu Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) ile diğer terör grupları, 27 Kasım'da Suriye'nin kuzeybatısında saldırlar başlatmıştı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusuyla terör unsurları arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Suriye'deki son gelişmeler şöyle...

''Şam'da uçuşlar durduruldu'' iddiası

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Sivil Havacılık Müdürü Bassem Mansur, ülkedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Şam Havalimanı'ndan uçuşların durdurulduğu haberini yalanladı.

Şam Havalimanı'nın normal şekilde çalıştığını belirterek uçuş seferlerinin devam ettiğini söyledi.

Son haftada 2 bin 500 terörist öldürüldü

Suriye televizyonu, son hafta ülkenin çeşitli bölgelerinde öldürülen terörist sayısının 2 bin 500'e çıktığını duyurdu.

Suriyeli bir askeri kaynak, Şam'a bağlı silahlı kuvvetlerinin Hama ve Humus vilayetlerinin çervesinde terör unsurlarına yönelik ağır topçu ve füze saldırıları düzenlediğini söyledi.

Al Arabiya Arapça televizyonu, Suriye ordusunun Şam kırsalındaki Kanaker kasabasındaki 121. Tugay'ının çekildiğini ileri sürdü.

Kendilerini muhalif grup olarak tanımlayan terör grupları, Suriye'nin güneyinde bulunan Dera şehrini işgal ettiklerini iddia etti.