Türkiye ve İran ile birlikte Suriye konusunda adımlar atacağız

Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doha'da yaptığı açıklamada, ''Teröristlerin Suriye'de toprak ele geçirmesine izin verilmesi kabul edilemez.'' dedi.

Lavrov, ''Rusya olarak, Esad ile muhalifler arasında diyalog kurulmasını istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Rus yetkili ayrıca, ''Türkiye ve İran ile birlikte, Suriye'de gerginliğin azaltılması çağrısının duyulmasını sağlamak için adımlar atacağız.'' diye konuştu.

Lavrov, ülkesinin Suriye ordusuna yardımlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.