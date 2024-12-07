Irakçi, Doha'da Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Katar'da düzenlenen “Doha Forum 2024” sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Doha Forum Doha Forum, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik zorlukları tartışmak ve yenilikçi, eylem odaklı adımlar oluşturmak için politika alanındaki liderleri bir araya getiren küresel bir diyalog platformudur.

Forum, dünya genelindeki karar alıcıları ve paydaşları bir araya getirerek, daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya için iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Irakçi, Doha temasları kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakanlar görüşmedeki Suriye'deki durumu ele aldı.

Üçlü zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Irakçi, İran, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu toplantısını ''olumlu'' olarak değerledirdi.