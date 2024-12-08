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8 Ara 2024 15:51

Doğu Perinçek: Suriye bölünüyor

Doğu Perinçek: Suriye bölünüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Ulusal TV canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Perinçek'in konuşmasının ana başlıkları şu şekilde:

ABD ve İsrail ile birlikte neyin bayramını kutluyorsunuz?

-Suriye bölünüyor.

-Kukla PKK devletçiği kuruluyor. 

-Ortaçağ karanlığı Suriye’nin üzerine çöküyor.

-Filistin ve Lübnan kuzeyden kuşatılıyor.

-Suriye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine itiliyor. 

-Sığınmacı sorunu büyüyor.  

-ABD ve İsrail’in Türkiye’yi bölme tehdidi ağırlaşıyor.

-Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidin büyümesine fırsat vermeden PKK/PYD’nin işgal ettiği alana hızla girmeli ve kukla devlet girişimini derhal dağıtmalıdır.  

- Bütün bu tehditlere karşı Türkiye, Rusya, İran, Filistin, Irak, Lübnan, bölge ülkeleri ve Suriye halkı birleşecek ve ABD ile İsrail’in emperyalist girişimi bozguna uğratılacak. 

-Vatan Partisi Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, bölge ülkelerinin dayanışması ve üretim devrimi için iktidar görevine hazır.

News ID 1922422

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