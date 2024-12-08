Doğu Perinçek: Suriye bölünüyor

Ulusal TV canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
Perinçek'in konuşmasının ana başlıkları şu şekilde:
ABD ve İsrail ile birlikte neyin bayramını kutluyorsunuz?
-Suriye bölünüyor.
-Kukla PKK devletçiği kuruluyor.
-Ortaçağ karanlığı Suriye’nin üzerine çöküyor.
-Filistin ve Lübnan kuzeyden kuşatılıyor.
-Suriye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine itiliyor.
-Sığınmacı sorunu büyüyor.
-ABD ve İsrail’in Türkiye’yi bölme tehdidi ağırlaşıyor.
-Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidin büyümesine fırsat vermeden PKK/PYD’nin işgal ettiği alana hızla girmeli ve kukla devlet girişimini derhal dağıtmalıdır.
- Bütün bu tehditlere karşı Türkiye, Rusya, İran, Filistin, Irak, Lübnan, bölge ülkeleri ve Suriye halkı birleşecek ve ABD ile İsrail’in emperyalist girişimi bozguna uğratılacak.
-Vatan Partisi Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, bölge ülkelerinin dayanışması ve üretim devrimi için iktidar görevine hazır.
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