Siyonist Rejim ordusu: Suriye’de 100 hedefe saldırdık

El-Meyadin'e göre, Siyonist rejim ordusu şu açıklamayı yaptı: "Son saatlerde Suriye'deki yaklaşık 100 hedefi bombaladık."

Siyonist rejime ait medya organları, ordunun Suriye’de İsrail’e tehdit oluşturabilecek her şeyi hedef aldığını duyurdu.

Aynı medya organları, Siyonist rejim ordusunun gelecekte düşmanlar tarafından kullanılabilecek tüm silah depolarına ve savunma sistemlerine saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Siyonist medya, Suriye’deki geniş çaplı saldırı dalgasının İsrail’in mevcut fırsattan tam anlamıyla yararlanmaya karar verdiği hissini uyandırdığını belirtti. İsrail’in bu saldırıları, Suriye’deki devlet kargaşasından faydalanarak en geniş çapta gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu medyalara göre, Siyonist rejim ordusu, Suriye topraklarında bulunan Hermon Dağları’nın en yüksek noktasını işgal etti. Bu nokta, Birleşmiş Milletler’in kontrolünde olan tampon bölgede yer alıyor.

Ayrıca, Siyonist rejim medyası, rejimin Golan’daki tampon bölgeye yönelik askeri saldırısından önce Amerika’yı bu adımı hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Siyonist rejime ait televizyon kanalları ise, rejimin kabinesinin tampon bölgeye birkaç kilometrelik giriş ve Golan’daki gözetim noktalarını işgal etme kararını onayladığını bildirdi.