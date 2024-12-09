Irakçi'den Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin katıldığı bir Tv programında açıklamalarda bulundu.

Irakçi yaptığı açıklamada, İran'ın her zaman Suriye hükümeti ile muhalifler arasında diyaloğu teşvik ettiğini ve Astana Süreci çerçevesinde siyasi çözümlere odaklandığını vurguladı.

Bakan Irakçi, son dönemde yaşanan askeri hareketlerin, Astana Süreci’nin amaçlarına aykırı olduğunu belirtti.

Irakçi, “Astana Süreci’nin hedeflerinden biri, Suriye’de huzurun sağlanmasının ardından İran, Rusya ve Türkiye’nin, Suriye hükümeti ile muhalifler arasında siyasi diyaloğu kolaylaştırmasıydı. Ancak bu süreç, beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemedi. Suriye hükümeti hem yavaş davrandı hem de yeterince esnek olmadı. Sayın Esad'ın hükümetinin bu yönde çok yavaş adım atmayı tercih ediyordu" dedi.

Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Suriye'nin iç tartışması, muhaliflerle konuşmak ya da muhtemelen onlarla yüzleşmek bizzat Suriye tarafıyla ilgiliydi ve biz de sonuçta onlara danışmanlık, danışmanlık ve rehberlik ölçüsünde yardımcı olduk. Aslında şu anda sıkıntılı olan kısım da bu ve Suriye ordusu burada işini doğru düzgün yapmadı ve bizim de onların iç sorunlarını çözmek için asla Suriye ordusunun yerini almamamız gerekiyordu.”ifadesin kullandı.

Kamu diplomasisi gereği Şam'da bir restorana gittiğine değinen Irakçi "Kahire'deki sıradan insanlara hitaben bu resturana gittim, Şam'da da öyle yaptım ve bu da halk tarafından memnuniyetle karşılanan bir hareketti."şeklinde konuştu.

Suriye hükümetinin muhalifleri pek çok farklı kesimlerden geliyor

İran’ın Suriye’deki askeri varlığının IŞİD’le mücadeleyle sınırlı olduğunu ifade eden Irakçi, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıyla bu görevin sona erdiğini açıkladı.

Muhalif grupların çeşitliliğine dikkat çeken Irakçi, “Muhalifler, Kürt gruplardan diğer yerel unsurlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Biz yalnızca terörist listesinde olmayan gruplarla diyaloğu destekliyoruz,” ifadesini kullandı.

"Yeni hükümet oluştuğunda ve tanıma noktasına geldiğimizde, Şam’daki Suriye Büyükelçiliği’ni bu hükümete devredeceğiz. Ancak o zamana kadar mevcut elçi ve kadro görevine devam edecek."

Diplomatik güvenlik konusunda çalışmalar devam ediyor

Dışişleri Bakanı Irakçi, İran’ın Suriye’deki diplomatik misyonlarının ve dini mekanların güvenliğinin sağlanması için taraflarla sürekli temas halinde olduğunu, Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yönelik sabah saatlerinde bir saldırının gerçekleştiğini, ancak bunun organize bir hareket olmadığını ve Halep’te meydana gelen olayların ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Irakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

Yeni hükümetin tanınması için süreci bekliyoruz

Irakçı, Suriye’de kurulacak yeni hükümeti tanımak için süreci takip ettiklerini belirterek, “Yeni hükümet oluştuğunda ve tanıma noktasına geldiğimizde, Şam’daki Suriye Büyükelçiliği’ni bu hükümete devredeceğiz. Ancak o zamana kadar mevcut elçi ve kadro görevine devam edecek,” açıklamasını yaptı.

İranlıların güvenliği sağlanacak

Suriye’de bulunan İranlı vatandaşların güvenliğinin sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü belirten Bakan Irakçi ülkede inşaat ve diğer projeler için çalışan İranlıların güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin organize edileceğini söyledi.

İran ve ABD mesajlaşmaları devam ediyor

İran ve ABD arasında mesaj alışverişinin İsviçre Büyükelçiliği üzerinden düzenli olarak sürdüğünü ifade eden Irakçi bu mesajlaşmaların sadece Suriye değil, çeşitli konularda yanlış anlaşılmaları önlemek adına gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.