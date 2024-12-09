Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı

Rusya, Suriye’de Beşar Esad hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan dramatik gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Rusya'nın BM büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyanskiy, “Suriye’de yaşanan son olayların bu ülkeye ve Ortadoğu'ya getireceği sonuçlar konusunda hâlâ şüphelerimiz var. Bu nedenle Rusya, bu konuda BM Güvenlik Konseyi'ni acil istişarelere çağrıyor” dedi.

Suriye’de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupların 8 Aralık’ta başkente girmesiyle Beşar Esad’ın hükümeti sona erdi. Esad’ın ülkeyi terk ettiği haberi dünya gündemine otururken, Rusya Dışişleri Bakanlığı eski liderin Moskova’ya sığınma talebiyle geldiğini doğruladı. Kremlin kaynakları, Esad ve ailesinin Rusya tarafından kabul edildiğini açıkladı.