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9 Ara 2024 09:52

Ensarullah, İsrail'in Suriye topraklarına saldırısını kınadı

Ensarullah, İsrail'in Suriye topraklarına saldırısını kınadı

Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyasi Bürosu, Pazar gecesi yayınladığı bir bildiriyle, İsrail rejiminin Suriye topraklarına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, "İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını, Kuneytire ve Cebel Şeyh'teki yeni bölgeleri ve köyleri işgal etmesini ve Şam’a yönelik saldırılarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, İsrail rejiminin bu saldırılarının Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu saldırıların amacının, Suriye'deki mevcut durumdan faydalanarak ülkede yeni bir gerçeklik yaratmak olduğu ifade edildi.

Ensarullah açıklamasında, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının, İsrail rejiminin saldırılarına karşı korunması konusunda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." denildi.

News ID 1922443

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