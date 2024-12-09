Siyonist İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı

Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Al-Tal bölgesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıdaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

İsrail ordusu, Esad hükümetinin sona ermesinin ardından Suriye genelinde düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurmuştu.

Siyonist İsrail: Artık yeni cephe Suriye

Bombardımanla ilgili açıklama yapan Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız." demişti.