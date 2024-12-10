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10 Ara 2024 11:32

Van'da 2 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 40'tan fazla yaralı

Van'da 2 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 40'tan fazla yaralı

Van-Erciş kara yolunda yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında bugün sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi.

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

News ID 1922481

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