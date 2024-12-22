Muğla’da ambulans helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya’ya gitmek üzere havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin binasına çarparak boş bir alana düştü. Kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı olmak üzere toplam dört kişi yaşamını yitirdi.

Olay, pazar sabahı saatlerinde meydana geldi. Kazanın ardından itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı, kazayla ilgili bir açıklama yaparak, “Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopter havalanırken hastane binasına çarpmış ve boş bir alana düşmüştür. Ne yazık ki dört çalışma arkadaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz,” ifadelerini kullandı.