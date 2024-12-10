Fransız savaş uçakları Çad'dan ayrıldı

AFP’ye konuşan Fransız kaynaklar, bazı Fransa ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Çad'dan temelli olarak ayrıldığını söyledi.

Kaynaklardan biri, iki Mirage 2000D savaş jeti ve bir yakıt ikmal uçağının Türkiye saati ile 15.30’dan önce havalandığını söyledi.

Çad, Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığının son kalelerinden biriydi ve halen yaklaşık 1.000 Fransız askeri ülkede konuşlanmış durumda.

Euronews'teki habere göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abderaman Koulamallah'ın "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdiği karar, Orta Afrika ülkesinin bağımsızlığını kazanmasından 60 yıldan fazla bir süre sonra geldi. Hükümet bu kararla egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve uluslararası ilişkilerini eski sömürgeci hükümdarından uzaklaştırmayı amaçladığını savunuyor.

Açıklamada Çad'ın ittifaklarını ulusal öncelikleri doğrultusunda yeniden şekillendirme niyeti vurgulanırken, bu hamlenin Fransa ile olan tarihi bağları zayıflatmayacağı ve her iki ülkenin de karşılıklı çıkar alanlarında ilişkileri sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.