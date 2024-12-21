Fransa'ya ait askeri birlikler Çad'dan çekilmeye başladı

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının Çad'dan çekilmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatların ülkeden geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu.

Fransız savaş uçakları 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmişti.

Çad Hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.