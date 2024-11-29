Çad, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmalarını feshetti

Afrika ülkesi Çad hükümeti, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmalarını feshettiğini açıkladı.

Çad Dışişleri Bakanı Abdurrahman Kulamallah, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot'un Encemine’yi ziyaretinden birkaç saat sonra ülkesinin Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmalarını feshettiğini duyurdu.

Kulamallah, bakanlığının Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, "Çad Cumhuriyeti hükümeti, Fransız Cumhuriyeti ile imzalanan savunma iş birliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildirir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Çad'ın altmış yılı aşkın bir süredir devam eden bağımsızlığının ardından egemenliğini tam olarak ilan etmesinin zamanının geldiği belirtildi.