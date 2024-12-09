Mısır, Siyonist İsrail'in Suriye işgalini kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, işgalin Suriye'nin egemenliğinin " ihlali" ve "1974 Çekilme Anlaşması'nın açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Mısır, israil uygulamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü ihlal ettiğini ve Suriye'deki boşluğun, daha fazla Suriye bölgesini işgal etmek ve Suriye'de sahada yeni bir oldu bitti empoze etmek amacıyla istismar edildiğini belirtiyor. Mısır, BM Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası güçlere, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı , tüm toprakları üzerindeki egemenliğini garanti altına alacak şekilde, sorumluluklarını üstlenmeleri ve kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuyor.'' ifadesine yer verildi.

Siyonist güçler dün Hermon Dağı ile Suriye arasında bulunan BM denetimindeki tampon bölgeyi işgal etmişti.