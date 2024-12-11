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11 Ara 2024 10:12

BAE’den Suriye'deki gelişmelere tepki

BAE’den Suriye'deki gelişmelere tepki

BAE Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir bildiride Suriye'deki gelişmelere tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir bildiride Suriye'deki gelişmelere tepki gösterdi.

BAE, açıklamasında, Suriye’deki durumu dikkatle takip ettiğini belirterek, bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve halkın güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bildiride, Suriye’deki tüm taraflara, “Mevcut durumda sağduyulu davranarak halkın taleplerini gerçekleştirme” çağrısı yapıldı.

Ayrıca BAE, Suriye’nin daha fazla istikrarsızlık ve kaosa sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1922509

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