BAE’den Suriye'deki gelişmelere tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir bildiride Suriye'deki gelişmelere tepki gösterdi.

BAE, açıklamasında, Suriye’deki durumu dikkatle takip ettiğini belirterek, bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve halkın güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bildiride, Suriye’deki tüm taraflara, “Mevcut durumda sağduyulu davranarak halkın taleplerini gerçekleştirme” çağrısı yapıldı.

Ayrıca BAE, Suriye’nin daha fazla istikrarsızlık ve kaosa sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.