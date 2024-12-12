İran, Afgan bakanına suikastı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Çarşamba günü gerçekleşen ve Afganistan Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani ile birkaç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Bekayi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Sözcü Bekayi, bölgede barış ve istikrarı tehdit eden bu tür terör eylemlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.