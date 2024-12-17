Pezeşkiyan D-8 Liderler Zirvesi için Kahire'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Mısır’da düzenlenecek olan D-8 zirvesine katılacaklarını açıkladı.

İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşan D-8 ülkeleri, gelişmekte olan İslam ülkelerinin ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sözcü Bekayi ayrıca, İran’ın Şam Büyükelçiliği’nin yeniden açılmasıyla ilgili olarak, bu adımın ancak İran diplomatik personelinin güvenliğinin sağlanması durumunda gerçekleşeceğini belirtti.

Bekayi, “Bu konu gündemimizde ve gerekli güvenlik ve siyasi koşullar sağlandığında açılış yapılacaktır” dedi.

İran’ın Suriye’deki varlığı ilkeli ve bu ülkeden ayrılması da sorumlucaydı

Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da dahil olmak üzere, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bazı ülke yetkililerinin açıklamaları hakkında Bekayi, “Ülkelerin gelişmeler hakkında kendi bakış açılarını dile getirmesi çok doğaldır” dedi.

Şam'ın düşmesinden önce Doha'da yapılan Astana formatındaki istişarelerle ilgili açıklamada bulunan Bekayi, bu görüşmelerin temel amacının Suriye’de çatışmaların durdurulması ve Suriye hükümeti ile muhalifler arasında diyalog kurulması olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca bu toplantıların terörizmin yayılmasını engellemeyi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumayı hedeflediğini söyledi.

İran’ın Suriye’deki varlığının ilkeli ve bu ülkeden ayrılmasının da sorumluca olduğunu belirten Bekayi, “Suriye'de bu ülkeyi fethetmeye, hakimiyet kurmaya ve geçmiş imparatorlukları yeniden canlandırmaya çalışmadık. Bizim için Suriye'de önemli olan terörle mücadelede Suriye'nin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktı. Bizim için son ana kadar önemli olan, bölgenin önemli ülkelerinden biri olan Suriye'nin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmaktı. Çünkü bölge ülkelerinden birinde yaşanan güvensizliğin tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İran ve Avrupa arasındaki görüşmeler devam edecek

Bekayi İran ile Avrupa görüşmelerin kesin tarihinin henüz belirlenmediğini ancak sürecin devam edeceğini ifade etti.

Üç Avrupa ülkesinin, İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne yazdığı mektup hakkında Bekayi, bu yazışmaların yeni bir şey olmadığını ve İran’ın da BM Güvenlik Konseyi’ne mantıklı yanıtlarını sunduğunu dile getirdi.

Bekayi ayrıca, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve bu konunun uzun yıllardır kanıtlandığını vurguladı.

Bu tür yazışmaların İran’ın nükleer program konusundaki yaklaşımını etkilemeyeceğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran'a baskı yapmaya çalışmanın hiçbir etkisi olmadığı gibi hukuki bir dayanağı da yoktur” diye kaydetti.

Suriye'de henüz geçici hükümet kurulmadı

İran'ın Suriye'deki geçici hükümetle ilişkisi ve etkileşimi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt olarak Bekayi, “Geleneksel anlamda, henüz bir geçici hükümet kurulmadı ve Suriye geçiş aşamasındadır. Şu anda Suriye'de çeşitli sektörler faaliyet gösteriyor ve geçiş aşamasının geçmesini bekliyoruz. Bu dönemin Suriye vatandaşlarının güvenliğinin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığı barış dolu bir dönem olmasını ve bunun sonucunda bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni yönetiminden bir tutum duymadık

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Wendy Sherman'ın “Trump, İran'la kapsamlı bir müzakere istiyor” açıklamalarına ilişkin Bekayi " ABD’nin yeni yönetiminden hiçbir şey duymadık ve bu doğal bir şey çünkü henüz koltuklarına yerleşmemişlerdir. Eski ABD yetkililerinin veya medyanın gelecekteki yaklaşıma ilişkin yaptığı spekülasyonlara tepki vermemeyi tercih ediyoruz. Seçenekler ve gündemdeki meselerle hakkında doğru bir zamanda ve özellikle bunlardan emin olduğumuzda karar vereceğiz.” açıklamasını yaptı.

ABD’nin Suriye’deki varlığını sorgulayan Bekayi, Amerikan askerlerinin hangi hukuki temele dayanarak burada bulunduklarını ve Suriye’deki faaliyetlerini eleştirdi.

Sözcü Bekayi, her ülke kendini savunmak için kendine güvenmesi gerektiğini belirterek, “Başka ülkelerin askeri kuvvetlerinin, başka bir ülkenin kuvvetlerinin, ordusunun ve savunma kapasitesinin yerini alması beklenemez” dedi.

İran'daki Suriye büyükelçiliğinin gelecekteki durumuna ilişkin ise Bekayi, Tahran'daki Suriye büyükelçiliğinin diplomatik personeli hâlâ İran'da” ifadesini kullandı.

İran’ın Nükleer Programı barışçıldır ve öyle kalacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Siyonist yetkililerin İran'ın nükleer silah üretmeye yönelebileceği yönündeki iddialarına tepki göstererek, bu iddiaların, İran’ın güç ve yetenekleri hakkında yetersiz bilgiye dayandığını vurguladı.

İran’ın nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini belirten Bekayi, Ayrıca, İran’ın tüm askeri ve savunma kapasitesini, toprak bütünlüğü ve milli egemenliğini korumak için kullanmaya devam edeceğini söyledi.