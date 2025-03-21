Somali'de 82 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesindeki iki şehirde düzenlenen 6 hava operasyonunda 82 terörist, aralarında Eş-Şebab örgütünün bazı liderlerinin de bulunduğu kişiler öldürüldü ve 19 kişi ağır yaralandı.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların, hedeflenen kasabalarda güvenlik tehdidi oluşturan terör örgütleri hakkında alınan istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı, sivillere, bu terör örgütü üyelerinin saklandığı bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava saldırılarından önce, bu bölge en şiddetli çatışmalara sahne olmuş ve terör örgütü Eş-Şebab, çatışma bölgelerini kontrol altına aldığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.