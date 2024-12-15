İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bölgedeki son gelişmelere değerlendirdi.

Suriye’deki gelişmeler hakkında Tümgeneral Selami, “Biz Suriye’de olduğumuz sürece Suriyelilerin kolay yaşam sürdürdüğünü herkes gördü. Biz onların topraklarını ülkemize katmaya gitmedik. Biz onların milletinin onurunu korumaya yardım etmek için gittik. Biz çıktıktan sonra Siyonistler Şam halkının evlerinin içini açıkça görebiliyor” dedi.

Tümgeneral Selami, “İslam Devrimi Lideri’nin de söylediği gibi Suriyeli gençler igal altındaki topraklarını serberst bırakacak ve Siyonistlerin çökmesine neden olacaktır” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, “Toprağımızı ve milletimizi kararlılıkla savunacağız çünkü burası büyük insanların, destanların ve yiğitliklerin ülkesidir” diye kaydetti.