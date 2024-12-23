Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ''Şehit Rudaki'' okyanus gemisinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu'nun gösterdiği fedakarlıkları takdir ederek, ''Devrim Muhafızları'nın her zaman halka yardım ettiğine ve aynı zamanda savaş sahasında fedakarlık yaptığına tanık olduk.'' dedi.

Tümgeneral Selami, ''Şunu cesaretle söyleyebilirim ki, dünyadaki herhangi bir güç ne karada, ne denizde, ne de havada bizi yenemez.'' ifadesini kullandı.

İran'ın bölgedeki gücünü kaybetmediğini belirten Tümgeneral Selami, şunları kaydetti:

''Filistin hala yaşıyor. Lübnanlılar ve Yemenlilerle inançlarımız aynı ve düşmanlarımız ortak. Ama her biri kendi topraklarında kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Direniş Cephesi'ni manevi ve siyasi olarak mümkün olduğu kadar destekliyoruz. Onlar da bizim gibi kendi silahlarını kendileri üretiyor.''

''Gücümüz İran sınırlarının ötesindedir''

Düşmanlara uyarıda bulunan Tümgeneral Selami, ''Gücümüz İran sınırlarının ötesindedir ve tüm düşmanlar hesap yaparken buna dikkat etsin, çünkü ilk hataları son hataları olabilir.'' diye konuştu.