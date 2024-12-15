BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Şam'da

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti.

Pedersen, Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Esad hükümetinin düşmesi ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, "Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesinin olduğuna değinen Pedersen, hizmet sunumu, kanun, düzen ve güvenliğin son derece önemli unsurlar olduğunu belirtti.