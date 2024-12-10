Suriye'nin BM Temsilcisi'nden Siyonist rejime sert tepki

El-Mayadin’in aktardığına göre, Suriye'nin BM Temsilcisi Kusay el-Dahhak, BM’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadelerde bulundu: "Mevcut hükümetin talebi doğrultusunda, Suriye, BM Güvenlik Konseyi’nden ve BM Genel Sekreterinden Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyor."

El-Dahhak, "BM Güvenlik Konseyi ve BM, Siyonist rejimin Suriye'deki güç değişiminden faydalanmasına izin vermemelidir." diye ekledi.

"Suriye heyeti, bu ülkenin kurumlarının bir parçası ve Suriye halkının çıkarlarının temsilcisi olarak faaliyetlerine devam ediyor." diyen El-Dahhak, "Mevcut Suriye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile iş birliği yapıyoruz ve yeni hükümeti bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İbrani medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, Siyonist rejim sadece iki gün içinde Suriye’nin çeşitli bölgelerini 300 kez bombaladı.