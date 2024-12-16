Katar Suriye'deki büyükelçiliğini açıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 2011 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliği’nin 17 Aralık’ta yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, büyükelçiliğin yeniden açılmasının Katar’ın Suriye halkına olan desteğini yansıttığı ve bu adımın, Katar’ın Suriye’deki insani yardım çalışmalarını güçlendirmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca Katar’ın, Suriye’nin siyasi geçiş sürecini hızlandırarak ülkenin birliğini, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma yönündeki kararlılığı vurgulandı. Açıklamada Katar’ın, Suriye halkının güvenlik, kalkınma ve refah içinde bir geleceğe ulaşmasına destek vermeye hazır olduğu yinelendi.

Katar, 2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte Şam büyükelçisini geri çağırmış ve büyükelçiliğini kapatmıştı.