Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs mü kuruyor! Aliyev cevapladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmak istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Aliyev, Rossiya Segodnya Ululsararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev'in gerçekleştirdiği röportajda, şu ifadeyi kullandı:

Kısaca konuşmak gerekirse buna gerek yok. Zaman zaman belli medyada böyle bir iddianın atıldığını dikkate alarak bu cevabı biraz daha genişletmek gerekiyorsa şunu söyleyebilirim ki, buna ihtiyaç yok.

Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmayı planladığı yönündeki haberleri “bilgi kirliliği” olarak nitelendiren Aliyev, günümüzde “dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir askeri üssü gizlemenin neredeyse imkansız” olduğunu belirterek şunu dedi:

Bu bi̇lgi̇ler si̇yasi̇ spekülasyondan i̇baret.