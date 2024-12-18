Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Mısır'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan D-8 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitti.

Pezeşkiyan Mısır ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, İran'ın D-8 teşkilatının aktif bir üyesi olduğunu belirterek, ''Bu gezimizde İslam ülkeleri liderleriyle Gazze, Filistin, Lübnan, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri görüşeceğiz.'' dedi.

Mesut Pezeşkiyan, ''Bölge halkının haklarını savunabilmek ve Siyonist rejim ile ABD'nin onlara yönelik baskı ve suçlarını engelleyebilmek için çalışıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

D-8 Liderler Zirvesi 19 Aralık 2024 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.

D-8'in ana hedefleri, 1997'de yapılan Birinci Zirve Deklarasyonu'nda "barış, diyalog, işbirliği, adalet, eşitlik ve demokrasi" şeklinde sıralandı.