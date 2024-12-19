Pezeşkiyan, D-8 Genel Sekreteri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan gittiği Kahire’de D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir İmam ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı’nın hedeflerine ulaşabilmesi için üye ülkelerin ticaret borsalarına yönelik parasal ve mali bir mekanizmanın kurulmasını gerekli olarak nitelendirerek, “Üye ülkelerin ortak yatırım yapması amacıyla D-8 için bir kalkınma fonu kurulması etkili bir adım olacaktır ve İran İslam Cumhuriyeti böyle bir fon oluşturmaya hazır olduğunu beyan ediyor” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca İran'ın D-8 üyesi ülkelerin enerji ve iletişim bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı PezeşkiyanGelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) zirvesine katılmak üzere dün Mısır’a gitti.

D-8 Liderler Zirvesi bugün Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.

D-8'in ana hedefleri, 1997'de yapılan Birinci Zirve Deklarasyonu'nda "barış, diyalog, işbirliği, adalet, eşitlik ve demokrasi" şeklinde sıralandı.