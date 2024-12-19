İran’dan Siyonist rejimin “Yemen” saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İşgalci siyonistlerin Sana, Hudeyde limanı ve batı Yemen'deki Ras İsa petrol tesisine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı.

Yemen'in sivil altyapısının yok edilmesine yol açan bu saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkeleri ve standartlarının büyük bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, "Siyonist rejimin suçları, ABD’nin koşulsuz desteği altında gerçekleşiyor ve Washington bu suç çetesinin ihlallerine ve suçlarına ortaktır” dedi.

Yemen halkının Filistin’e desteğini ve dayanışmasını takdir eden Bekayi, “Uluslararası toplum ve İslam dünyasınin, Siyonist rejimin saldırganlığını durdurmak ve bu rejimi, saldırı ve savaş suçu başta olmak üzere, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde belirtilen tüm suçları işlediği için cezalandırmak konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğu var” ifadelerinde bulundu.

İşgalci siyonistlerin Hudeyde limanı ve batı Yemen'deki Ras İsa petrol tesisini hedef alan yaklaşık 6 hava saldırısında 9 kişinin şehid olduğunu ve çok sayıda tesis çalışanının da yaralandığı bildirildi.

Ayrıca işgalcilerin Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki Zehban merkez elektrik santralini hedef aldığı, Zehban istasyonunda sivil savunma ekipleri yangını söndürürken, başka bir istasyonda da yangın söndürülmeye çalışıldığı kaydedildi