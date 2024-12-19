Yemen: "Filistin 2" füzeleriyle Tel Aviv’deki askeri noktaları vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin halkına ve Gazze direnişine destek verme, Yemen’e yönelik saldırılara karşı durma kapsamında Siyonist rejime karşı füze operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'ndeki füze kuvveti, iki adet ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesi ile işgal altındaki Yafa bölgesindeki israil düşmanının spesifik ve hassas iki askeri hedefini hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Operasyon Allah'ın izniyle başarıyla amacına ulaştı." dedi.

Bu operasyonun, işgalci siyonistlerin akşam saatlerinde Sana ve Hudeyde şehirlerine yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Seri, bu tepkilerinin doğal ve meşru bir tepki çerçevesinde geldiğini kaydetti.