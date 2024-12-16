Yemen'den füze saldırısı: Ben Gurion'da uçuşlar durduruldu

Siyonist rejime ait Kanal 14 televizyonu, Yemen'den işgal altındaki Filistin'in merkezindeki bölgeler, özellikle de Tel Aviv'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Siyonist rejimin iç cephe yetkilileri, Tel Aviv ve işgal altındaki Filistin'in merkezinde onlarca bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

Bu arada Siyonist rejim ordusu, Yemen'den işgal altındaki topraklara atılan balistik bir füzenin havada imha edildiğini iddia etti.

Bu olayın ardından El-Meyadin kanalı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Öte yandan İbrani kaynaklar, bu saldırının ardından Yemen'den gelen füze saldırısından korkarak kaçmaya çalışan bazı yerleşimcilerin yaralandığını aktardı.