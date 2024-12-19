Siyonist rejimden Yemen'e saldırı

Al Jazeera’nın Yemen medyasına dayanarak, Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde kentindeki El Salif limanına saldırısı sonucu 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Al Jazeera’nın aktardığı diğer bir haberde işgalci Siyonist rejim güçlerinin Sana ve Hudeyde'deki bölgelere ve tesislere yönelik saldırılarında şu ana kadar toplam 9 şehit ve 3 yaralı olduğunu bildirdi.

Yemen medyası daha önce Hudeyde vilayetindeki Ras İsa petrol tesislerine düzenlenen 2 saldırı sonucu 2 kişinin şehit olduğunu ve 1 kişinin yaralı olduğunu duyurmuştu.