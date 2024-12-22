İran'dan Noel saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen ve birçok Alman vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan araçlı saldırıyı kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Alman halkına başsağlığı dileyen Bekayi, ayrıca yaralılar için acil şifalar temennisinde bulundu.

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde bir kişi Noel pazarındaki bir grup insanın üzerine araba sürdü. 20 Aralık'ta düzenlenen araçlı saldırı sonucunda birçok Alman vatandaşı hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı.