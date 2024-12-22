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22 Ara 2024 10:02

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Ayetullah Hamanei Ehlibeyt (s.a) mersiyehanları ile görüştü

Ayetullah Hamanei Ehlibeyt (s.a) mersiyehanları ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hazreti Fatıma'nın (s.a) kutlu doğum günü nedeniyle bir grup Ehlibeyt (s.a) mersiyehanı ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hazreti Fatıma'nın (s.a) kutlu doğum günü nedeniyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir grup Ehlibeyt (s.a) mersiyehanı ile görüştü.

Ayrıntıları gelecek...

News ID 1922739

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