Ankara’da yağmur altında Filistin’e destek yürüyüşü

Ankaralılar, Siyonist rejimin Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için yağmur altında bir araya geldi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından organize edilen yürüyüş, Kocatepe Camii’nde yatsı namazının ardından başladı.

“Filistin’de kadınlar, dedeler ve torunlar katlediliyor. Sessiz kalamayız!” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, yağmura rağmen geniş bir katılım sağlandı. Protesto sırasında 3 yaşındaki Şehit Rim ve dedesi Şehit Halid Nebhan Ebu Ziya’yı temsilen dede ve torunlar kortejin ön sırasında yer aldı.