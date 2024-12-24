Yemen'den Siyonist rejime füzeli operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yanıt olarak işgal altındaki Yafa’da bulunan bir askeri hedefe "Filistin 2" tipi hipersonik balistik füze ile operasyon gerçekleştirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Siynoist İsrail'e karşı operasyonun başarıyla tamamlandığı ve hedefin tam isabetle vurulduğunu söyledi.

Yahya Seri, bu operasyonların, Siyonist İsrail’in Gazze’deki suçlarına karşı bir cevap niteliği taşıdığını vurguladı.

Seri, Yemen'in Filistin halkına ve Gazze'deki direniş hareketine dini, ahlaki ve insani bir sorumlulukla bağlı olduğunu belirtti.