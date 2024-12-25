Katar: İran ile olan ilişkilerimizden dolayı gurur duyuyoruz

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maicid el-Ensari, ülkesinin İran ile olan ilişkilerinin güçlü ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Katar ile İran arasındaki ilişkilerin pekişmiş olduğunu belirten el-Ensari, iki ülkenin bölgedeki bazı gaz projelerinde işbirliği yaptığını ifade etti.

Sözcü ayrıca, “Bu ikili ilişkilerle gurur duyuyoruz ve bölgedeki gelişmeler üzerine görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Önceki günlerde, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İran ile olan siyasi ilişkilerin yüksek seviyede olduğu ve bu ilişkilerin diğer alanlarda da geliştirilmesi gerektiği vurgulamıştı.