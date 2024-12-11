İran ve Katar arasındaki ticaret hacmi 200 milyon dolar

İran-Katar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 10. toplantısı Doha’da düzenlendi.

İran Enerji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu yetkilisi Mucteba Ekberi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu ancak bu rakamın 1 milyar dolara çıkarılabileceğini belirtti.

Ekberi, İran ve Katar’ın üst düzey liderlerinin, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.

Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun bu hedef doğrultusunda önemli bir platform olduğunu ifade eden Ekberi, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.

İran’ın dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirten Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası İşler Merkezi Başkanı Salih el-Mani ise, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Katar hükümeti için öncelikli bir hedef olduğunu dile getirdi.

Toplantı kapsamında, ticaret, sanayi ve enerji, altyapı ve sosyal alanlarda faaliyet gösterecek üç komite oluşturuldu. Görüşmelerin ardından nihai anlaşma metni 22 Aralık’ta İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi ve Katarlı İşadamları Birliği'nin başkanı Faysal bin Al Sani'nin katılımıyla imzalanacak.