İran, İsrail'in basın aracına saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze'de basın aracını hedef alarak 5 gazeteciyi katleden Siyonist İsrail'e tepki gösterdi.

İşgalci askerlerin gazetecileri taşıyan araca saldırmasını kınayan Bekayi, bu eylemi ''bir savaş suçu'' olarak nitelendirdi.

Bekayi, çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerin ve basın mensuplarının, ekipmanlarıyla birlikte, uluslararası insancıl hukuk, özellikle 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin 3. Maddesi ve 1977 Ek Protokolleri'ne göre, sivil kişi ve eşya olarak korunması gerektiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının bu yeni suçu, işgal altındaki Filistin'de işlenen suçlar dosyasına eklemesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

5 gazeteci şehit oldu

Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin şehit edilişiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.