Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili yapılan incelemenin ön sonuçlarına göre, Bakü-Grozni güzergahında seyreden AZAL uçağının, Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

News.Az'ın haberine göre, Azerbaycan hükümeti, kaynakları, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Çarşamba günü Aktau'da düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu doğruladı.

Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçağın yanında patlayıp yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Euronews'e konuşan hükümet kaynakları, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiğini söyledi.