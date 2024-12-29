Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı atandı

Hizbullah liderlerinden Muhammad Raad hareketin yeni Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Muhammed Raad kim?

Mohammad Raad, 1955 yılında Beyrut’ta doğmuş ve başlangıçtan itibaren devrimci görüşleri ve sosyal adalete olan inancı sayesinde Lübnan’ın önde gelen siyasi figürlerinden biri haline gelmiştir. Lübnan Üniversitesi’nden felsefe lisans diplomasına sahip olan Raad, 1992 yılından itibaren Nebatiye seçim bölgesinden Lübnan Meclisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. İlk günden itibaren, Hizbullah liderlerinin yanında, direniş ideolojisinin geliştirilmesinde ve bu hareketin sosyal ve askeri altyapılarının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

