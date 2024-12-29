Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım

30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi Tahran’ın yanı sıra ülkenin dört köşesinde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bu merasim İran saatiyle 15.00'te Tahran'daki İmam Hüseyin (as) Meydanı’nda “9 Dey günü; basiret, vilayete bağlılık ve fitneleri aşmanın tecellisi” sloganıyla başladı.

Tahranlılar, “Allahûekber Hamanei Rehber”, “Amerika’ya Ölüm” ve “Fitneciye Ölüm” sloganları atarak milli törene katıldılar.

İmam Hüseyin (as) meydanında toplanan vatandaşlar İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye bağlılığını da sergilediler.

Bu milli tören İran’ın diğer kentlerinde de coşkulu bir şekilde gerçekleşti.