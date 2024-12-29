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29 Ara 2024 18:30

Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım

Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım

Bu akşam Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda halkın yoğun katılımıyla 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi gerçekleşti.

30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi Tahran’ın yanı sıra ülkenin dört köşesinde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım

Bu merasim İran saatiyle 15.00'te Tahran'daki İmam Hüseyin (as) Meydanı’nda “9 Dey günü; basiret, vilayete bağlılık ve fitneleri aşmanın tecellisi” sloganıyla başladı.

Tahranlılar, “Allahûekber Hamanei Rehber”, “Amerika’ya Ölüm” ve “Fitneciye Ölüm” sloganları atarak milli törene katıldılar.

İmam Hüseyin (as) meydanında toplanan vatandaşlar İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye bağlılığını da sergilediler.

Bu milli tören İran’ın diğer kentlerinde de coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

News ID 1922938

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