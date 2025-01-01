Şehit Sinvar, 2024 yılında Arap dünyasında yılın şahsiyeti seçildi

Şehit Yahya Sinvar, Rasd kanalının anketine katılanların %85’inin oyunu alarak 2024 yılında Arap dünyasının en etkili şahsiyeti seçildi.

Bu ankete, Rasd kanalının 300 binden fazla takipçisi katılarak 2024 yılına ilişkin 15 farklı soru üzerine oy kullandı.

Hamas Hareketi, geçtiğimiz 18 Ekim 2024'te Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde, Tel Sultan mahallesine düzenlenen topçu saldırılarında ve işgal güçleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehit Yahya Sinvar, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Filistin’in kutsal mekânlarına yönelik ihlallerine karşılık olarak başlatılan Aksa Tufanı Operasyonunun komutanı olarak tanınıyor. Bu operasyon sırasında Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerine saldırılar düzenlenmişti. Operasyonun ardından İsrail, Gazze’ye karşı yıkıcı bir savaş başlatmış ve bu savaş sonucunda on binlerce Filistinli şehit olmuş ya da yaralanmıştır.

Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail’in istihbarat zaafını gözler önüne sermiş ve Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik ağır eleştirilerin artmasına sebep olmuştur.