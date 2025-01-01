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1 Oca 2025 14:50

Yemenli büyükelçi: Siyonist rejime karşı operasyonlarımız sürecek

Yemenli büyükelçi: Siyonist rejime karşı operasyonlarımız sürecek

Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed Deylemi, Yemen Silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime karşı eylemlerini sürdüreceğini ve Gazze halkına destek vermekten çekinmeyeceğini vurguladı.

Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed Deylemi, ABD'nin Yemen'e yönelik son saldırganlığına tepki olarak, “ABD'nin tehditleri bizi etkilemeyecek” dedi.

Yemen Silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime karşı eylemlerini sürdüreceğini ve Gazze halkına destek vermekten çekinmeyeceğini vurgulayan Yemenli buyükelçi, “Gazze ablukası kaldırılıncaya ve Siyonist rejimin suçları sona erinceye kadar silahlı kuvvetlerin operasyonlarının devam etmesi konusunda ısrar ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İbrahim Muhammed Deylemi; ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin, Yemen milletine yönelik askeri baskı ve tehditlerle bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin Filistinlileri savunma ve destekleme görevini yerine getirmesini engellemeye çalıştığını belirtti.

News ID 1923028

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