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31 Ara 2024 10:25

Ensarullah: Gazze için operasyonlarımız sürecek

Ensarullah: Gazze için operasyonlarımız sürecek

Yemen’in Ensarullah Hareketi’nden üst düzey bir yetkili, Gazze’ye yönelik saldırılar sona erene ve bölge üzerindeki abluka kaldırılana kadar İsrail’e karşı operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Yemen’in Ensarullah Hareketi liderlerinden Hizam el-Esed, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar işgal altındaki topraklara yönelik askeri operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Dün gece Yemen’den fırlatılan iki füze, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alınmasına ve bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Siyonist rejimin acil sağlık servisleri, saldırı sonrası kaçmaya çalışanların neden olduğu bir trafik kazası rapor etti.

El-Esed, bu operasyonların Gazze halkının üzerindeki kuşatmayı kaldırmayı ve saldırıları sona erdirmeyi hedeflediğini ifade etti. 

News ID 1922977

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