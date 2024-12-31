Ensarullah: Gazze için operasyonlarımız sürecek

Yemen’in Ensarullah Hareketi liderlerinden Hizam el-Esed, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar işgal altındaki topraklara yönelik askeri operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Dün gece Yemen’den fırlatılan iki füze, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alınmasına ve bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Siyonist rejimin acil sağlık servisleri, saldırı sonrası kaçmaya çalışanların neden olduğu bir trafik kazası rapor etti.

El-Esed, bu operasyonların Gazze halkının üzerindeki kuşatmayı kaldırmayı ve saldırıları sona erdirmeyi hedeflediğini ifade etti.