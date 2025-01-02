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2 Oca 2025 12:08

İsrail Gazze'de çadırları hedef aldı

İsrail Gazze'de çadırları hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Türk Time'a göreİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan El-Mevasi bölgesinde, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Bu saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Gazze’nin kuzeyinde düzenlenen bir başka saldırıda ise iki kardeş yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılar bölgede büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu.

News ID 1923055

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