Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, 6 İran vatandaşının idam edilmesine tepki olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kişiler, Suudi Arabistan yargısı tarafından birkaç yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı ve bu süre zarfında Dışişleri Bakanlığı, onlara konsolosluk hizmetleri sağlamak ve cezalarını azaltmak için sürekli olarak çaba sarf etmişti. Ancak, elçiliğimize önceden bilgi verilmeden idam cezalarının infazı kabul edilemezdir.'' denildi.

açıklamada, Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Sky News Arabia, Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşının uyuşturucu kaçakçlığı gerekçesiyle idam edildiğini bildirmişti.

İnsan hakları savunucusu kuruluş Reprieve tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 2024 yıl içinde 330 kişi idam edildi. Böylece ülkede bu yıl içinde idam edilen mahkum sayısının son yıllarda kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi; 2023 yılında 172 kişi idam edilirken, bu sayı 2022 yılında 196 olarak kayıtlara geçmişti.