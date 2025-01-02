Fransa’da olaylı gece: 1000’den fazla araba yakıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında 31 Aralık Çarşamba gecesini değerlendirerek 984 aracın yakıldığını ve 420 kişinin tutuklandığını, bunların 310'unun polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Bu rakamlar, yılbaşı partisinde 380 kişinin tutuklandığı, 745 aracın yakıldığı 2023 yılına göre artış gösteriyor. Bu yılki artış tutuklamalarda yüzde 10,53, yakılan araçlarda ise yüzde 32,08 oldu.

Basın açıklamasında, havai fişeklerle bazen "doğrudan iç güvenlik güçlerinin hedef alındığı" belirtildi. 30 Aralık Pazartesi günü Strasbourg'da “otoparklarda koruma olanağına sahip olmayan mütevazı Fransızların araçları” ateşe verildi ve birçok mahallede tutuklamalar yaşandı.

Lyon'da iki yaşındaki bir çocuk "yüzünden yaralandı" ve "kalıcı sakatlık" riskiyle karşı karşıya kaldı; ayrıca "Thonon-les-Bains'te bir kişinin havan topu kullanılmasının ardından acil bir durumda nakledildiği" bir olay yaşandı.

İçişleri Bakanlığı “Gerçek şu ki, her zaman çok ağır olan bu yıllık sayımla yetinmeye hakkımız yok. Bu şiddet, insanların malına saldıran korkakların, eşkıyaların vücut bulduğu vahşetin ürünüdür” yorumunda bulundu.

Yılbaşı gecesi, başkent Paris’te 10 bin olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 bin polis görev yaptı.