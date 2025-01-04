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4 Oca 2025 13:13

Fransa'da halkın yüzde 61'i Macron'un istifasını istiyor

Fransa'da halkın yüzde 61'i Macron'un istifasını istiyor

Fransa’da yapılan son anketler, ülke halkının yüzde 60’tan fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istediğini ortaya koydu.

Sputnik’in aktardığına göre, Fransız gazetesi Le Figaro tarafından gerçekleştirilen son ankette, Fransızların yüzde 61’i Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 72’si Macron’un verdiği vaatleri yerine getireceğine inanmadıklarını belirtti.

Anket sonuçları, katılımcıların yüzde 61’inin Fransa’daki mevcut siyasi krizin ancak Macron’un istifasıyla derhal çözülebileceğine inandığını gösteriyor. Eylül ayından bu yana Macron’un istifasını isteyenlerin oranında yüzde7’lik bir artış yaşandığı bildirildi.

News ID 1923101

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